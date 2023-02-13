Колишнього голову села Розтоки Рахівського району засудили до трьох років та шести місяців позбавлення волі через махінації під час ремонту вуличного освітлення. За даними слідства, сільський голова підписав документи про виконання робіт, у яких ціна була завищена на 100 тис. грн. Посадовець вчинив новий злочин під час іспитового терміну за ДТП, тому отримав реальний термін ув’язнення.

Про вирок колишньому сільському голові у понеділок, 13 лютого, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. Суд визнав посадовця із Рахівського району винним у розтраті майна за попередньою змовою групою осіб: голова підписав акти виконаних робіт про ремонт вуличного освітлення із завищеною ціною та тоді, коли фактично ремонти ще не були завершені.

«У серпні 2018 року посадовець уклав із підприємцем договір на здійснення капітального ремонту вуличного освітлення. Загальна вартість робіт становила майже 184 тис. грн. Попри те, що вони не були виконані в повному обсязі, сільський голова підписав акти приймання виконаних робіт. Обсяги робіт та вартість використаних матеріалів в них були завищені», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці уточнюють, що оплата за ремонт була перерахована підряднику повністю і дії тодішнього сільського голови заподіяли шкоду державі на суму майже 100 тис. грн. У прес-службі прокуратури додають, що посадовець вчинив злочин через місяць після проголошення йому вироку за скоєння ДТП, де потерпіла важко травмувалася. Тоді суд призначив йому три роки умовно, посадовець вчинив новий злочин під час іспитового терміну.

Суд визнав колишнього сільського голову винним у розтраті майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненій шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 191 КК України), посадовцю присудили три роки і шість місяців позбавлення волі та взяли під варту одразу у залі суду. Наразі крім реального терміну ув’язнення колишньому посадовцю заборонено протягом 3 років займати виборні посади.