60-річного директора автошколи з Берегова затримали восени 2022 року

Директора автошколи з Берегова визнали винним у хабарництві та оштрафували на 51 тис. гривень. Дюло Бірікі систематично брав хабарі за сертифікати про навчання та успішні складання іспитів. Як повідомляв ZAXID.NET, 60-річного директора автошколи затримали під час одержання 8,5 тис. грн від учня автошколи у жовтні 2022 року. У суді чоловік свою вину визнав.

Як зазначається у вироку Берегівського райсуду, директор Берегівського спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України Дюло Бірікі взяв хабар від переселенця з Херсона, який вчився в автошколі, щоб отримати водійське посвідчення категорії «В». Чоловік не склав теоретичний іспит на знання ПДР, відтак директор автошколи запропонував йому за 200 доларів хабара вирішити питання з успішним складанням. За матеріалами справи, це відбулося 13 жовтня 2022 року, втім вже з наступного дня, 14 жовтня, Дюло Бірікі звільнили з посади.

Поліція затримала директора автошколи 18 жовтня 2022 року в Берегові, біля магазину «Астар» – одразу після того, як учень передав йому 8,5 тис. грн хабара за успішне складання іспиту. У матеріалі про затримання Дюло Бірікі прес-служба поліції Закарпаття зазначала, що чоловік брав такі хабарі систематично – за сертифікати про навчання та успішні складання іспитів.

Директор автошколи уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Відтак суддя Берегівського райсуду Лайош Гал визнав фігуранта справи винним за ст. 369-2 ч. 2 ККУ (зловживання впливом) та зобов’язав його сплатити 51 тис. грн штрафу. Крім того, Дюло Бірікі має відшкодувати понад 1,1 тис. грн за проведення експертиз. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.