Львів'янин за гроші виготовляв підроблені дипломатичні паспорти

Поліцейські затримали 51-річного мешканця Львова, який налагодив схему незаконного переправлення ухилянтів через державний кордон. Чоловік виготовляв своїм клієнтам фіктивні дипломатичні паспорти. За свої послуги брав 4 тис. доларів.

Як повідомили у четвер, 5 січня, в поліції та прокуратурі Львівщини, 51-річний чоловік під час воєнного стану організував незаконний перетин державного кордону військовозобов’язаним чоловікам. Для цього він виготовляв своїм клієнтам підроблені дипломатичні паспорти України. Свої послуги він оцінював у 4 000 доларів США.

Львів'янина затримали під час отримання частини грошей (фото поліції)

Правоохоронці затримали фігуранта під час одержання частини коштів у розмірі 2 000 доларів США.

Затриманому повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.