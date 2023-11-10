3 січня 2023 року Тарас Слюсарчук знову зустрівся з чоловіком, взяв у нього 1800 доларів та був викритий правоохоронцями

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок львів’янину Тарасу Слюсарчуку за незаконне переправлення чоловіків за кордон. Він обіцяв вивезти чоловіка призовного віку за кордон на підставі дипломатичного паспорта. Суд призначив йому покарання – сім років ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, наприкінці жовтня 2022 року у львів’янина Тараса Слюсарчука виник задум організувати схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Він вступив у змову з невстановленими слідством особами та хотів переправити чоловіка призовного віку за кордон, виготовивши йому дипломатичний паспорт.

Тарас Слюсарчук зустрівся з чоловіком, який мав намір незаконно виїхати за кордон, взяв у нього 200 доларів завдатку та сказав, що загалом вартість «послуги» становитиме 3-4 тис. доларів. Останню частину коштів ухилянт мав заплатити Слюсарчуку після перетину кордону (обвинувачений мав особисто перевезти чоловіка за кордон). 3 січня 2023 року Тарас Слюсарчук знову зустрівся з чоловіком, взяв у нього 1800 доларів та був викритий правоохоронцями.

У суді обвинувачений не визнав свою провину у незаконному переправленні чоловіка через кордон. Тарас Слюсарчук розповів, що йому були потрібні гроші і він мав намір привласнити їх шахрайським способом, не виготовляючи документів.

Чоловік, який мав намір незаконно виїхати за кордон, у суді розповів, що уже після першої зустрічі з обвинуваченим та внесенням 200 доларів завдатку з ним сконтактувались поліцейські та запропонували співпрацю зі слідством, на що він погодився.

Справу розглянув суддя Юрій Донченко, який дослідив усі матеріали справи та визнав Тараса Слюсарчука винним у незаконному переправленні осіб через кордон, призначивши йому сім років тюрми з кофіскацією майна. На вирок ще може бути подана апеляція.