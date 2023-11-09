Хустський районний суд Закарпатської області визнав Володимира Яковлєва винним в незаконному переправленні чоловіків призовного віку за кордон. Чоловіка викрили при спробі переправити за кордон двох чоловіків, які мали переплисти річку Тиса на надувному човні. Суд звільнив Володимира Яковлєва від тюремного ув’язнення, призначивши йому три роки іспитового терміну.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, Володимир Яковлєв наприкінці травня 2023 року зустрівся з двома чоловіками призовного віку, які хотіли незаконного виїхати за кордон. Зустріч відбулась у селі Боронява під Хустом. Володимир Яковлєв розповів, що може доставити їх автомобілем Volkswagen Caddy до русла річки Тиса, потім їм потрібно буде переплисти Тису на надувному човні, який буде схований у чагарниках, та пішки перейти кордон з Румунією. Володимир Яковлєв дав їм вказівки щодо перетину кордону та пообіцяв віддати їм особисті речі уже за кордоном.

При спробі незаконного перетину кордону двох чоловіків викрили прикордонники. Після цього вони затримали й організатора схеми Володимира Яковлєва, щодо якого порушили кримінальну справу. У суді він визнав свою провину у незаконному переправленні чоловіків через кордон.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи та визнав Володимира Яковлєва винним у кримінальному правопорушенні, призначивши йому п’ять років тюрми, однак звільнив його від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно солдата з пораненою на фронті ногою ув’язнили на п’ять років за неявку на шикування на Закарпатті. Однак інший суд на Закарпатті призначив 3400 грн штрафу посадовцю ТЦК, який безпідставно виключив з військового обліку 20 чоловіків.