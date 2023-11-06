Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок солдату Денису Д., який не прийшов на шикування у військову частину. У суді військовий заявив, що фізично не міг прийти у частину, оскільки отримав поранення на фронті та не може нормально пересуватись. Суд призначив Денису Д. покарання – п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, солдат Денис Д. є військовослужбовцем за контрактом. У лютому 2023 року він не з’явився на шикування до військової частини і був відсутній на службі до кінця квітня. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом самовільного залишення місця служби.

У суді Денис Д. визнав свою провину та розповів, що на початку повномасштабного вторгнення знаходився у Луганській області, брав участь у бойових діях та отримав травму ноги, розтрощені рани стопи з ампутацією кількох пальців. Згодом лікарська комісія визнала його придатним до військової служби.

Денис Д. розповів, що проходив лікування після отримання травми і у січні 2023 року був зарахований до списків резерву запасної роти військової частини. Протягом двох тижнів він приходив на службу, брав звільнення і йшов додому. Обвинувачений стверджував, що неодноразово повідомляв, що унаслідок отриманої травми ноги не може пересуватись. Незважаючи на те, що лікарською комісією його визнано придатним до військової служби, він свідомо відмовився від проходження служби.

Справу розглянув суд, який розглянув усі матеріали справи та врахував дані про обвинуваченого. Він є раніше не судимим, нагородженим медаллю «Захисник вітчизни», довідки підтверджують, що Денис Д. отримав 25 лютого 2022 року поранення у зоні бойових дій.

Денису Д. призначили покарання – п’ять років тюрми за те, що він не з’явився на військову службу. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно інший суд на Закарпатті призначив 3400 грн штрафу посадовцю ТЦК, який безпідставно виключив з військового обліку 20 чоловіків. Також інший суд на Закарпатті звільнив від покарання переправника ухилянтів за кордон.