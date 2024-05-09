Чоловік напав на сусідів на сходовій клітці будинку

Галицький районний суд Львова виніс вирок львів’янину, який є фізичною особою-підприємцем, Юрію Кругляку, за побиття подружжя сусідів та їхньої доньки металевою трубою на сходовій клітці будинку. Чоловіка визнали винним в побитті та призначили шість років тюрми. Також він має компенсувати потерпілим близько 440 тис. грн моральної та матеріальної шкоди.

За матеріалами справи, між сусідами тривалий час були неприязні стосунки. 28 серпня 2020 року вранці львів’янин повертався додому. У під’їзді будинку на нього спробував напасти Юрій Кругляк та вдарити металевою трубою, однак промахнувся та попав у стіну. Після цього нападник вдарив ногою в спину дружину львів’янина, яка вийшла на зустріч чоловікові. Коли ж подружжя піднімалося по сходах, Юрій Кругляк ще раз вибіг зі своєї квартири та вдарив потерпілу металевою трубою по голові. Далі чоловік львів’янки спробував з’ясувати причину конфлікту, але також отримав удар металевою трубою по голові. Після цього нападник завдав ще кілька ударів подружжю, а також побив їхню доньку, яка спустилася допомогти батькам.

У результаті побиття подружжя отримало небезпечні для життя важкі травми голови з крововиливами та переломами кісток та тривалий час перебувало на лікуванні в лікарні. Донька потерпілих отримала легкі тілесні ушкодження.

У суді обвинувачений свою вину не визнав та відмовився давати показання. Під час судових дебатів він заявив, що потерпілі його обмовляють, оскільки між ними існують тривалі неприязні сусідські відносини.

Суддя Людмила Мироненко визнала Юрія Кругляка винним в нанесенні умисних тяжких та легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121, ч.2. ст. 125 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Також засуджений має компенсувати потерпілим 40 тис. грн матеріальної та 400 тис. грн моральної шкоди. На вирок ще може бути подана апеляція.