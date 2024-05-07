Нападник отримав сім років в'язниці за смертельне побиття товариша

Сколівський районний суд Львівської області виніс вирок 43-річному мешканцю Славської громади Олегові Паращаку, який у травні минулого року побив до смерті товариша через ревнощі до співмешканки. Нападнику присудили сім років тюрми. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, інцидент трапився увечері 14 травня 2023 року в будинку, де Олег Паращак проживав разом зі своєю співмешканко. До них у гості прийшли двоє знайомих, вони разом розпивали алкоголь. Під час застілля 61-річний товариш почав обіймати співмешканку господаря будинку, через що стався конфлікт. Сварка переросла в бійку, ревнивець завдав супернику кілька ударів табуреткою та кулаками в голову. Постраждалий впав на підлогу, після цього підвівся та вийшов з помешкання, але біля сходів будинку знову впав та знепритомнів.

Через деякий час потерпілого помітив сусід, який викликав «швидку». Постраждалого доправили у лікарню, де через два тижні він помер. За висновком експерта, причиною смерті стала важка черепно-мозкова травма, забій головного мозку важкого ступеня.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав, заявивши, що не мав наміру заподіяти товаришеві смертельні травми.

Суддя Юрій Ясінський визнав Олега Паращака винуватим в нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 с. 121 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.