У суді Руслан Феденко визнав свою провину

Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок 44-річному мешканцю району Руслану Феденку через вбивство співмешканки. Чоловік визнав провину, розповівши, що вживав спиртне та випадково вбив жінку через її ревнощі. Суд призначив йому вісім років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, випадок трапився ввечері 22 червня 2023 року. Руслан Феденко вдарив ножем свою 44-річну співмешканку через раптовий конфлікт, унаслідок отриманих травм вона померла. Чоловік сам викликав «швидку» та поліцію, яка порушила щодо нього кримінальну справу.

Руслан Феденко спершу заперечував свою провину, але потім визнав її. Чоловік розповів, що того вечора із співмешканкою займались хатніми справами та розпивали алкоголь. За словами чоловіка, вони разом проживали близько семи років і жінка постійно його ревнувала. Того вечора між співмешканцями виник конфлікт через ревнощі. Руслан Феденко заявив, що жінка кричала, що він «постійно десь шляється» та замахнулась на нього ножем, але він злякався, схопив її за руку, розвернувши лезо ножа, та вдарив її у грудну клітку. Чоловік сам викликав на місце медиків та поліцію.

Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали справи, покази свідків та дані про особу обвинуваченого, зокрема, що він перебуває на обліку психіатра з розладами особистості та поведінки. Суддя призначила Руслану Феденку вісім років тюрми за вчинення вбивства. Вирок ще можна оскаржити.