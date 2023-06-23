Чоловік намагався приховати всі сліди злочину

Поліцейські затримали 44-річного мешканця Яворівського району, який вбив співмешканку та намагався приховати злочин. Затриманий сам повідомив поліцейським, що вдома знайшов жінку мертвою. У прес-службі поліції Львівської області у п'ятницю, 23 червня, розповіли, що чоловік зізнався у скоєному, коли службовий собака знайшов ніж, яким вбили жінку.

Напередодні вбивства чоловік мав черговий конфлікт із загиблою. «22 червня приблизно о 19:00 поліцейські отримали повідомлення від 44-річного жителя одного з сіл Яворівського району про те, що повернувшись додому, він виявив тіло своєї співмешканки з ознаками насильницької смерті, а саме – з ножовим пораненням. На тілі 44-річної жінки правоохоронці виявили ножове поранення в ділянці грудей, яке й стало причиною смерті. Знаряддя скоєння злочину на місці події не було, а співмешканець загиблої стверджував, що до вбивства він не причетний», – повідомили у прес-службі поліції.

Правоохоронці зазначили, що чоловік намагався знищити всі докази злочину. Крім цього, службовий собака розшукав на смітнику за будинком кухонний ніж, яким затриманий вдарив співмешканку у груди.

Ніж, який знайшли на смітнику (Фото прес-служби поліції Львівської області)

Після цього чоловік зізнався у скоєному. За інформацією поліції, коли він переконався, що жінка мертва, то заховав ніж й інші докази.

Нагадаємо, що у Львові суд виніс вирок вбивці львівської студентки Дарьї Косенок. 22-річний Нестор Литвинчук отримав довічне ув'язнення.