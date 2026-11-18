Віталій Кім з липня очолює Міністерство у справах ветеранів

Фракція «Європейська Солідарність» у Верховній Раді в середу, 18 листопада, почала реєстрацію постанови про відставку міністра у справах ветеранів Віталія Кіма. Це сталося на тлі скандальної заяви міністра про можливе зростання злочинності серед ветеранів після війни та його критики роботи психологів з військовими.

«Документ відкрито для всіх депутатів Верховної Ради, тому закликаємо колег з інших фракцій доєднатися до цієї ініціативи. Відставка міністра – це і вимога ветеранської спільноти, яка обурена не лише останніми скандальними заявами, а бездіяльністю відомства і повним нерозумінням засад ветеранської політики, відсутністю емпатії і нормальної комунікації», – повідомила співголова фракції «ЄС» Ірина Геращенко у фейсбуці.

Скільки народних депутатів вже підтримали ініціативу, наразі невідомо.

Зауважимо, у липні 2026 року Віталій Кім був призначений міністром у справах ветеранів в уряді прем’єр-міністра Сергія Корецького. До цього він шість років керував Миколаївською ОДА, а згодом – обласною військовою адміністрацією. Його призначення викликало дискусії у ветеранській спільноті: критики вказували на відсутність у Кіма безпосереднього досвіду роботи у сфері ветеранської політики.

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16 листопада міністр у справах ветеранів Віталій Кім дав інтерв’ю для «РБК-Україна», у якому обговорив тему ветеранів, психологічну допомогу та повернення військових до цивільного життя.

Чимало військових та цивільних українців обурили тези Кіма про ризик зростання злочинності, соціальної напруженості та навіть революції після завершення війни. Критики вважали, що такі узагальнення стигматизують військових і формують у суспільстві страх перед їхнім поверненням замість поваги та підтримки.

Окремо коментуючи питання психологічної реабілітації та підтримки військовослужбовців, Кім висловив скептицизм щодо роботи цивільних психологів і порівняв їхню роботу із маркетингом.

Посадовець також заявив про недостатню підготовку держави до повернення військових, зокрема в питаннях працевлаштування, адаптації та психологічної допомоги. Військові наголосили, що розв’язувати ці проблеми має держава, а не ветерани.

Нагадаємо, у вересні журналісти Bihus.Info знайшли у родини Віталія Кіма незадекларовані активи. У розслідуванні йдеться, зокрема, про квартиру та паркомісце в київському ЖК «Новопечерські липки», Porsche та частку в мисливському господарстві на Черкащині.