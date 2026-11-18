Протестувальники в Братиславі, 17 листопада 2026 року

У вівторок, 17 листопада, у Словаччині відбулися мітинги з нагоди 37-ї річниці Оксамитової революції 1989 року. Протестувальники виступили проти уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо, його зв’язків із Кремлем, спроб контролювати медіа та порушень прав ЛГБТ+ людей. Про це повідомили словацький онлайн-портал Pravda.sk та українська служба Deutsche Welle.

Протести відбулися в десятках словацьких міст, їх організували опозиційні партії. Наймасовіший мітинг пройшов на площі Словацького національного повстання у Братиславі. За даними найбільшої опозиційної партії «Прогресивна Словаччина», там зібралися до 25 тис. людей.

Zhromaždenie v Bratislave na výročie Nežnej revolúcie, 17. novembra 2026. Foto: Jozef Jakubčo https://t.co/InbU0hG7P1 — Lukas Rucka (@lukasrucka) November 17, 2026

Учасники акцій прийшли зі словацькими прапорами, банерами та свистками. Вони також тримали плакати з гаслами «Росіяни, додому!», «Ми не віддамо свободи» та «Я не хочу країни, з якої доведеться тікати».

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Протестувальники вимагали відставки трипартійного коаліційного уряду. «З нас досить Фіцо!» – скандували вони.

️ Tento moment má pre Slovensko obrovský význam! Bratislava a Praha sa symbolicky spojili piesňou „Modlitba pro Martu“. Pravda, sloboda a láska musia vždy zvíťaziť nad nenávisťou. #Bratislava #NežnáRevolúcia #17November #slovakia https://t.co/Qn5tVPBEvD — kamila (@kamilam84) November 17, 2026

Лідер ліберальної партії «Прогресивна Словаччина» Міхал Шимечка заявив, що настав момент, коли словаки повинні зробити крок для захисту свободи та демократії.

«Ці три роки правління Фіцо були жахливими. Вони зруйнували економіку, вони зруйнували культуру, вони зруйнували нашу репутацію за кордоном, вони зруйнували верховенство права, а також вони зруйнували природу», – сказав політик.

Керівна коаліція на чолі з Фіцо 3 листопада втратила абсолютну більшість у парламенті після виходу з її складу кількох депутатів. Відтоді опозиція вимагає дострокових парламентських виборів, однак не має достатньої кількості голосів, щоб домогтися такого рішення.

Зауважимо, Фіцо виступає проти військової допомоги Україні та підтримує дружні стосунки з лідером РФ Владіміром Путіним. Під час нинішнього терміну він неодноразово вступав у конфлікти з Євросоюзом.

Оксамитова революція розпочалася після жорстокого розгону силовиками студентської демонстрації в Празі 17 листопада 1989 року. Згодом протести переросли в масові мітинги, які призвели до падіння комуністичного режиму в Чехословаччині.