Археологічну знахідку вилучили у 43-річного покупця з Черкащини

Правоохоронці викрили 50-річного мешканця Плужненської громади, який знайшов за допомогою металошукача артефакт бронзового віку та продав його через інтернет-аукціон. Знахідка має особливу історичну та культурну цінність. Про це у вівторок, 17 листопада, повідомила поліція Хмельниччини.

До правоохоронців звернулися представники Національного музею історії України. Вони зазначили, що на одному з інтернет-аукціонів продають рідкісний скарб бронзового віку.

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Поліцейські встановили, що до продажу причетний 50-річний житель Плужненської громади. Чоловік шукав старовинні предмети за допомогою металошукача. Під час одного з таких пошуків він знайшов скарб із прикрасами, оздобленими елементами у вигляді вербового листа.

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Подібні прикраси знаходили в похованнях і скарбах, датованих другою чвертю III – початком II тисячоліття до нашої ери. Однією з аналогічних знахідок є рідкісний Київський скарб, який зберігається в Національному музеї історії України.

Замість того щоб повідомити державу про знахідку, чоловік виставив її на інтернет-аукціон і продав. Під час обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили металошукач і мобільний телефон, яким він користувався для спілкування з покупцем.

Також поліцейські обшукали помешкання покупця – 43-річного жителя Черкаської області. У нього вилучили скарб.

Наразі слідчі вирішують питання про оголошення 50-річному чоловікові підозри за ч. 1 ст. 193 (незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу історичну та культурну цінність), ст. 198 (придбання або збут майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 4 ст. 298 (незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини) Кримінального кодексу України.