Владімір Путін заявив, що Європа втрачає економічні позиції через відмову від російського ринку

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що Європа втрачає економічні позиції через відмову від російського ринку та дешевих енергоресурсів. За його словами, країни ЄС не змогли пристосуватися до нових умов. Про це Путін заявив 18 листопада під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на російські ЗМІ.

«ЄС не зміг адаптуватися до відмови від російського ринку та дешевих російських енергоресурсів, він втрачає свої позиції та потенціал», – сказав Путін.

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Також він заявив, що колишні інструменти економічного домінування у світі вже не мають колишнього впливу. За його словами, санкції, тарифи та експортні обмеження нібито не здатні зупинити розвиток російської економіки.Водночас глава Кремля звинуватив західні країни у спробах стримувати конкурентів замість того, щоб пристосовуватися до змін у світовій економіці.

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Він також стверджував, що зовнішній тиск змусив Москву зосередитися на зміцненні технологічного суверенітету, модернізації виробничих потужностей та розвитку власного виробництва.

Під час виступу на саміті диктатор також запевняв, що російська економіка нібито демонструє зростання, попри міжнародні обмеження. За його словами, за останні три роки ВВП Росії збільшився більш ніж на 10 відсотків і продовжує зростати. Державний борг РФ, як стверджує Путін, становить близько 17 відсотків ВВП – це нібито один із найнижчих показників у світі.

Окремо глава Кремля висловився про використання іноземних валют. Він заявив, що Росія начебто не відмовлялася від долара та євро, а втратила можливість користуватися ними через рішення західних країн.

«Ми ж не відмовлялися ні від долара, ні від євро. Нам відмовили у використанні цих валют. І, чесно кажучи, ті, хто це зробив, покарали самі себе», – сказав Путін.

Нагадаємо, у липні 2026 року Європейський Союз ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження охопили 218 фізичних та юридичних осіб, зокрема представників кремлівської пропаганди, підприємства нафтової галузі, військово-промислового комплексу та фінансового сектору. Також ЄС посилив тиск на російський «тіньовий флот» і компанії, які допомагають Москві обходити санкції.