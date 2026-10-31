Пояснюючи свою позицію, Трамп згадав про переговори щодо звільнення Стівена Хаббарда

Президент США Дональд Трамп назвав «дурними людьми» тих, хто закликав його посилити санкції проти Росії. Він заявив, що нові обмеження могли ускладнити звільнення американця Стівена Хаббарда, якого утримували в російській в’язниці. Про це американський президент сказав у п’ятницю, 30 жовтня, під час виступу, який транслював Білий дім.

Трамп розкритикував прихильників жорсткіших обмежень проти Москви та заявив, що російська сторона лише сміється з таких заходів.

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«Дурні люди хотіли, щоб я запровадив санкції проти Росії», – сказав президент США.

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Пояснюючи свою позицію, Трамп згадав про переговори щодо звільнення Стівена Хаббарда. За його словами, було б дивно одночасно просити російського диктатора Владіміра Путіна звільнити американця та запроваджувати нові санкції.

Зазначимо, що Стівену Хаббарду 74 роки. Він родом із Мічигану та раніше працював учителем. У квітні 2022 року російські військові захопили його в Україні. Згодом російська влада засудила чоловіка за нібито найманство на боці України. Сполучені Штати визнали Хаббарда незаконно утримуваним. Його звільнили 21 жовтня під час візиту до Санкт-Петербурга спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа.

Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп призупинив дію положень закону про «пекельні санкції», ініційованого покійним сенатором Ліндсі Гремом. Документ передбачає можливість посилення обмежень проти Росії та запровадження мит для країн, які купують російські нафту й газ. Американський президент пояснив своє рішення національними інтересами США.