На парламентських виборах в Сербії перемогла партія «Студентський список»

Партія «Студентський список», яка перемогла на парламентських виборах у Сербії, не планує запроваджувати санкції проти Росії. Про це заявив представник політичної сили Йово Бакіч. Про це у понеділок, 26 жовтня, повідомило агентство Reuters.

За його словами, рух вважає Росію великою державою та історично важливим партнером Сербії, а в деяких випадках – її захисником. Бакіч наголосив, що позиція щодо санкцій не зміниться.

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«Ми поважаємо Росію як велику державу та історично важливого партнера, а в багатьох випадках – і захисника. У цьому питанні жодних змін не буде. Санкції, які невелика Сербія запровадить проти Росії, нічого не змінять, але символічно матимуть дуже негативні наслідки», – сказав Бакіч в ефірі телеканалу RT Balkan.

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Він також зазначив, що головним пріоритетом «Студентського списку», стануть внутрішні реформи. Зокрема, рух планує зосередитися на змінах у міністерствах внутрішніх справ та освіти.

Водночас політичний рух має намір і надалі підтримувати енергетичну співпрацю з Москвою. «Газпром» залишається найбільшим постачальником газу до Сербії, щороку поставляючи близько 2,2 млрд м3 палива за цінами, нижчими за ринкові. У «Студентському списку» пояснюють, що залежність Сербії від російських енергоресурсів зумовлена передусім економічними потребами, а не геополітичним вибором країни.

Крім того, представники політичної сили заявили, що майбутній уряд має намір припинити експорт сербської зброї до регіонів, де тривають бойові дії. Обмеження поширюватимуться й на продаж озброєння західним посередникам, які згодом постачають його Україні.

Дострокові парламентські вибори в Сербії відбулися в неділю, 25 жовтня. Перемогу здобув опозиційний рух «Студентський список», який сформувався під час масових протестів у країні.