Експорт зброї Сербія розглядає як гарну можливість для бізнесу

З початку повномасштабного вторгнення Сербія продала країнам Заходу боєприпасів для України на 800 млн євро. Цю цифру підтвердив сербський президент Александар Вучич. Про це у суботу, 22 червня, повідомив «Укрінформ» із посиланням на матеріал Financial Times.

У розмові з журналістами Вучич запевнив, що не ставатиме на бік жодної сторони у російсько-українській війні, а експорт зброї він розглядає як гарну можливість для сербського бізнесу.

«Це частина нашого економічного відродження, вона важлива для нас. Так, ми експортуємо наші боєприпаси. Ми не можемо експортувати ні в Україну, ні в Росію... але в нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами та іншими», — додав президент.

Суму у 800 млн євро, яку вирахували журналісти, президент Сербії назвав «загалом точною», наголосивши, що її вдалось назбирати починаючи з 2022 року.

Вучич зауважив, що навіть у разі, якщо він знає, куди потрапляють продані боєприпаси, це вже не його справа. За його словами, Сербія має «друзів у Києві та в Москві».

Александар Вучич також додав, що сербська зброя дешевша, ніж західна, тому масштаби експорту боєприпасів із Сербії можуть збільшитися. Сербія виробляє боєприпаси за радянськими стандартами, які зокрема використовують Збройні сили України.

Нагадаємо, у серпні 2023 року президент Сербії повідомив, що його країна не проти передачі озброєння для України через посередників. Раніше Вучич висловлював свою підтримку Росії та не погоджувався приєднатися до санкцій Заходу проти країни-агресорки. Александер Вучич визнавав, що балансує між Росією та Заходом, водночас підтримуючи проукраїнські настрої.