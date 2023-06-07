Боєприпаси із Сербії до України можуть передавати посередники

Сербія може продавати боєприпаси країнам-посередникам, які передаватимуть озброєння в Україну. Президент Сербії Александар Вучич заявив, що він не проти такого варіанту, в інтерв'ю Financial Times у середу, 7 червня.

Загалом Вучич традиційно підтримує Росію та не погоджується приєднатися до санкцій Заходу проти країни-агресора. Водночас позиція Александара Вучича проти передачі Україні боєприпасів змінилася після заяви США, що сербські снаряди потрапляють до України через посередників, а Вучич не намагається цьому перешкоджати.

«Чи можливо, що це відбувається? Я не маю жодних сумнівів, що це може статися. Яка альтернатива для нас? Не виробляти їх? Не продавати їх?», – відреагував президент Сербії.

Попри заяву Вучича щодо намагань діяти нейтрально, в нещодавньому загостренні між Сербією і Косово перших підтримали США, ЄС та НАТО, які активно допомагають і Україні. Тож Александер Вучич визнав, що балансує між Росією та Заходом, водночас підтримуючи проукраїнські настрої. «Ми приєдналися до всіх резолюцій ООН, які засуджують повномасштабну агресію Росії», – заявив він.

Вучич підкреслив, що вже рік не спілкувався з Владіміром Путіним, відмовившись від регулярних контактів з ним. Крім того, президент Сербії зазначив, що країна приєднується до заборони реекспорту до Росії.