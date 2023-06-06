Загалом Австралія може передати 41 списаний літак, проте деякі з них зможуть лише піти на запчастини

Австралія може передати Україні винищувачі F/A-18 Hornet, які планували відправити в утиль. Щодо можливої передачі літаків Австралія веде обговорення з США та Україною, повідомило у середу, 6 червня, The Australian Financial Review.

Видання повідомило, що США не проти передачі літаків. Американські F/A-18 Hornet планували списувати або передати як навчальні літаки, проте Україна може отримати їх для боротьби з Росією.

Зазначається, що на озброєнні в Австралії є 41 винищувач Hornet, який планували утилізувати. Представники США не заперечують щодо передання літаків, проте підкреслили, що використовувати їх Україна зможе лише на своїй території.

Водночас Австралія визнає, що деякі винищувачі підходять виключно для розбору деталей. Стан інших літаків не уточнюється.

Нагадаємо, 19 травня Джо Байден схвалив план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. США візьмуть участь у «коаліції винищувачів» для України.