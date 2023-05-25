Навчання на літаках організують на прохання українського Міноборони

Швеція надасть для тренування українських пілотів винищувачі JAS 39 Gripen. Країна погодилася провести тренування на прохання України, повідомив у четвер, 25 травня, міністр оборони Швеції Пол Йонсон телеканалу TV24.

Він зазначив, що навчання на літаках шведського виробництва зможуть пройти кілька досвідчених українських льотчиків. Йдеться про тренування на спеціальних тренажерах та кілька тестових польотів на JAS 39 Gripen.

Водночас міністр оборони Швеції не підтвердив, що навчання означають передачу Україні винищувачів. Пол Йонсон припустив, що тренування українських пілотів в майбутньому відкриють двері для придбання літаків у Швеції.

«Літаки, які є у Швеції, потрібні для нашої власної національної оборони, наразі позичати якісь літаки Україні неактуально», – повідомив Пол Йонсон.

Міністр оборони додав, що з ним у лютому 2023 року контактував міністр оборони України Олексій Резніков та попросив Швецію надати доступ до Gripen. Пол Йонсон зазначив, що шведські літаки дешевші за конкурентів, зокрема, за американські F-16, а також доволі прості для навчань.

Зазначимо, JAS 39 Gripen – літак-винищувач виробництва шведської компанії Saab. Виробництво таких літаків триває з 1987 року, а їхня загальна кількість наразі становить 247 одиниць. Літак можна використовувати як винищувач, штурмовий чи розвідувальний літак. Одномісна версія літака озброєна 27 мм гарматою Mauser BK-27, а також спроможна переносити ракети класу «повітря-повітря», «повітря-поверхня» та авіабомби.