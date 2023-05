Президент США Джозеф Байден погодився на спільну міжнародну підтримку підготовки українських пілотів на сучасних винищувачах, включаючи F-16. Про це у пятницю, 19 травня, повідомили низка провідних американських видань та журналістів.

Зокрема, журналістка CNN Наташа Бертран повідомила, що американський президент повідомив лідерам G7, що США підтримуватимуть спільні зусилля з союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів на F-16.

BREAKING: President Joe Biden informed G7 leaders on Friday that the US will support a joint effort with allies and partners to train Ukrainian pilots on F-16s, a senior administration official tells CNN.

Як інформує видання Politico, навчання проходитиме за межами України на одному з європейських полігонів. Воно триватиме кілька місяців, а розпочнеться вже найближчими тижнями.

«Оскільки навчання проходитимуть протягом наступних місяців, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли саме надати літаки, скільки ми їх надамо і хто їх надасть», – сказав один зі співрозмовників видання на умовах анонімності.

Видання зазначає, що Норвегія, Данія та Нідерланди мають надлишки літаків, які можна відправити Україні. Однак потрібен деякий час, щоб виконати необхідні доопрацювання та технічне обслуговування, щоб привести їх у робочу форму.

Початок навчання дозволить «ще більше зміцнити та вдосконалити спроможності українських Повітряних сил», сказав чиновник.

Politico припускає, що F-16 не прибудуть в Україну вчасно до очікуваного весняного контрнаступу. США, партнери та союзники вже надали Україні «переважну більшість» того, що їй потрібно для проведення контрнаступу цієї весни та літа.

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Байдена про підтримку міжнародної «коаліції винищувачів». На своїй сторінці у Twitter президент зазначив, що розраховує обговорити це під час саміту лідерів країн G7.

Інформацію про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 привітав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. За його словами, умови будуть розроблені в найближчі тижні.

«Україна може розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів та своїх міжнародних партнерів», – написав він.

Вслід за ним інформацію про те, що США схвалили навчання українських пілотів на винищувачах F-16 привітав і очільник уряду Великої Британії Ріші Сунак.

Welcome announcement that the US will approve the training of Ukrainian pilots on F-16 fighter jets.



The UK will work together with the USA and the Netherlands, Belgium and Denmark to get Ukraine the combat air capability it needs.



We stand united. https://t.co/36d8ffu6aa pic.twitter.com/9Us6mAieR3