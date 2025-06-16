Уряд України виконав лише 3 із 11 структурних маяків, передбачених планом Ukraine Facility на другий квартал 2025 року. Через це державний бюджет ризикує недоотримати до 1,5 млрд євро фінансової допомоги від Європейського Союзу. Про це повідомили експерти «Центру економічної стратегії» з посиланням на щомісячний моніторинг виконання програми МВФ та допомоги ЄС від консорціуму аналітичних центрів RRR4U.

Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки, запроваджена Європейським Союзом на період 2024-2027 років. Її метою є надання Україні 50 мільярдів євро для економічної стабільності, стимулювання інвестицій та проведення реформ.

Серед невиконаних зобов’язань:

збільшення штату Вищого антикорупційного суду;

реформа Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА);

реформування територіальної організації виконавчої влади.

Аналітики наголосили, що навіть регулярні виплати за іншими програмами, зокрема ERA loans, не компенсують втрати від провалу у виконанні Ukraine Facility. Особливо з урахуванням того, що видатки держбюджету зростуть на 400 млрд грн, частина з яких буде профінансована за рахунок ОВДП під понад 16% річних.

«Як грантова складова, так і відсотки за кредитами в межах Ukraine Facility вже закладені в бюджет ЄС. Тобто для України вартість цих кредитів становить 0% річних: усі витрати на обслуговування боргу покриваються за рахунок внесків країн-членів ЄС», ­– пояснив економіст Богдан Слуцький.

Україна може не отримати 1,5 млрд євро ЄС, інфографіка RRR4U

Натомість всі структурні маяки, узгоджені з Міжнародним валютним фондом на восьмий перегляд програми, були виконані. Це стосується, зокрема, інтеграції плану пріоритетних публічних інвестицій у бюджетний процес. Завдяки цьому Україна очікує отримати черговий транш від МВФ у розмірі 490 млн доларів.

Втім, експерти зазначають, що загальна ситуація з виконанням програми МВФ залишається складною. Зокрема, у випадку митної реформи Україна ще раніше погодила з Фондом перенесення відповідного структурного маяка з червня на кінець року.

Сучасні житлові проєкти у Львові все частіше мають чітку концепцію – від вигляду будинку до формату спільноти. Наприклад, нові комплекси Big Ben, Hyde Park, Harry та Father, які розвиває системний девелопер РІЕЛ. Кожен із них – відповідь на окремий запит міського життя.

Нагадаємо, Україна розраховує на додаткові 1,9 млрд доларів від МВФ до кінця року. Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 12,8 млрд доларів бюджетної підтримки виключно від МВФ.