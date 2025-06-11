Львівська міська рада уклала кредитну угоду із державним «Укргазбанком» на 650,57 млн грн. Як повідомив департамент фінансів, позикові кошти спрямують на масштабне оновлення об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури та публічної інфраструктури.

Термін кредиту становить п’ять років, погашатимуть його з міського бюджету щоквартально рівними частинами, починаючи з 25-го місяця після підписання угоди. В угоді також передбачене дострокове погашення позики. Кредитні кошти витратять на ремонти і капітальні будівництва у Львові та приміських населених пунктах.

Освіта та спорт:

Капремонт басейнів у ліцеї ім. І. Пулюя (вул. І. Пулюя, 16) та СЗШ №72 (вул. Зубрівська, 1);

Реконструкція з добудовою гімназії «Провесінь» (Тракт Глинянський, 151-Б);

Капремонт фасадів, укриттів, спортмайданчиків, зокрема у школах №32, №41 (Брюховичі), №47 (Винники), ліцеї «Гроно»;

Реставрація будівель молодіжних клубів, харчоблоку «Будокану», приміщень гімназії ім. Олени Степанів.

Охорона здоров’я:

Створення Центру ментального здоров’я (вул. Замарстинівська, 83);

Реконструкція неонатального корпусу лікарні Св. Миколая;

Капремонти та термомодернізація медичних установ (вул. Миколайчука, Навроцького, Орлика, Стецька, Раппапорта, Симоненка, Повітряна, Івасюка тощо);

Благоустрій територій лікарень з доступом для маломобільних груп.

Соціальна сфера та довкілля:

Рекультивація полігону в с. Грибовичі;

Капремонт майданчика для занять спортом людей з інвалідністю в РЛП «Знесіння»;

Відновлення простору «Джерело» та центру «Простір можливостей святого Антонія»;

Ліфт у театрі ім. Лесі Українки для доступу маломобільних відвідувачів.

Дороги та громадські простори:

Капітальні ремонти доріг і тротуарів на вул. Старознесенській, Пимоненка, Івасюка, Яреми, у парку «Замарстинівський».

Сучасне міське житло дедалі частіше проєктують не як окремий будинок, а як частину ширшого простору: з урахуванням пішохідних маршрутів, громадських зон, характеру району. У Львові це помітно на прикладі Big Ben – житлового комплексу від РІЕЛ, який добре вписується в міський ландшафт і пропонує більш цілісний підхід до організації житлового середовища.

Як писав ZAXID.NET, раніше Львівська міська рада уклала кредитну угоду із державним «Ощадбанком» на 668 млн грн. Кошти, які отримає міський бюджет, також витратять на оновлення міської інфраструктури, зокрема на будівництво першого крематорію.

Обидві позики сукупно на 1,3 млрд грн були погоджені міністерством фінансів та схвалені депутатами на сесії міської ради.