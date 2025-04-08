Львів візьме позики до міського бюджету

Львівська міська рада (ЛМР) на пленарному засіданні у вівторок, 8 квітня, погодила отримання до міського бюджету двох кредитів загальним обсягом 1,318 млрд грн. Позики планують використати для будівництва крематорію на Голосківському цвинтарі, ремонт тролейбусної лінії на вул. Стрийській, а також на інші капітальні реконструкції та нові інфраструктурні будівництва.

Депутати схвалили отримання двох позик у державних банках – це 650,568 млн грн від «Укргазбанку» та 668,031 млн грн від «Ощадбанку». Раніше кредити для Львова були погоджені міністерством фінансів.

Обидва кредити мають однаковий термін – 5 років із можливістю дострокового погашення. Відсоткова ставка за ними буде змінною: протягом першого року вона становитиме 16,15% річних, опісля – ставку коригуватимуть щороку з урахуванням чинного у тому періоді індексу ставок за депозитами фізичних осіб.

Гроші до бюджету надходитимуть кількома траншами упродовж двох років після укладання угоди із банками.

Згідно з даними міської ради, позики планують витратити зокрема на:

на капітальні ремонти та добудови кількох шкіл, ліцеїв та гімназій у Львові та навколишніх громадах;

у Львові та навколишніх громадах; облаштування Центру ментального здоров’я на вул. Замарстинівській;

на вул. Замарстинівській; створення відділення паліативної допомоги на вул. Юрія Мушака;

на вул. Юрія Мушака; реконструкцію неонатального корпусу лікарні Святого Миколая;

лікарні Святого Миколая; капітальний ремонт лікарні швидкої медичної допомоги ;

; реставраційно-ремонтні роботи у Львівському академічному драматичному театрі імені Лесі Українки;

імені Лесі Українки; продовження рекультивації полігону твердих побутових відходів у селі Грибовичі;

у селі Грибовичі; капітальний ремонт дороги на вул. Старознесенській ;

; будівництво крематорію на території Голосківського цвинтаря;

на території Голосківського цвинтаря; часткову реконструкцію вул. Тараса Шевченка ,

, капітальний ремонт вул. Личаківської (від вул. Букової до межі міста);

(від вул. Букової до межі міста); будівництво дороги в промзоні «Сигнівка» та реконструкцію вул. Пластової та вул. Гетамана Мазепи ;

та реконструкцію та ; капітальний ремонт тролейбусної лінії на вул. Стрийській;

на вул. Стрийській; будівництво автотранспортного підприємства на вул. Володимира Вернадського.

«Проєкти, які реалізуються за рахунок залучених у такий спосіб коштів, позитивно впливають на розвиток територіальної громади, при цьому розвиваючи її інфраструктуру. Враховуючи динаміку надходжень до загального фонду бюджету громада міста має достатньо коштів з обслуговування та повернення боргу», – повідомляв раніше департамент фінансової політики ЛМР. Із повним переліком об’єктів, які мають реконструювати коштом позик, можна ознайомитися за посиланням (тут і тут).

«Ми торік на допомогу Збройним силам виділили більше ніж 1 млрд гривень. Так само має бути і в цьому році. Дай Бог, щоби було більше. Це буде дуже складно, це буде дуже важко. Бо місто має функціонувати, і ми не знаємо, які ще можуть бути ситуації у Львові. Дотепер ми маємо ліквідацію наслідків жахливої атаки у вересні минулого року. Але це питання [виділення коштів] це є спільна позиція міського голови і депутатів. Якщо вона буде спільно реалізовуватися, то буде результат», – заявив міський голова Львова Андрій Садовий на сесії під час розгляду фінансових питань.

До слова, у середині квітня Львів достроково погасить борг за облігаціями внутрішніх місцевих позик на суму 600 млн грн. Їх випустити ще 2020 року, тоді гроші від емісії місто витратило на розвиток інфраструктури.

Наприкінці 2024 року Львів вже завчасно погасив борг за облігаціями серії J вартістю 300 млн грн, а також кредити від «Укргазбанку» та «Укрексимбанку» на суму 210 млн грн.