Львів виплатить 600 млн грн боргу за випущені п'ять років тому облігації

Львівська міська рада на пленарному засіданні у четвер, 20 лютого ухвалила рішення про дострокове погашення боргу за облігаціями внутрішніх місцевих позик на суму 600 млн грн. Їх випустити ще 2020 року, тоді гроші від емісії місто витратило на розвиток інфраструктури.

Львівська міська рада 2020 року випустила муніципальні облігації серій К та L сукупною вартістю 600 млн грн. Кошти від їхнього випуску скерували на фінансування транспортної інфраструктури, доріг та інженерних об'єктів. Зокрема, на капітальний ремонт частини вул. Пекарської, Личаківської, Хуторівки, реконструкцію пл. Двірцевої та інші локації.

За облігації міський бюджет мав розрахуватися із державним «Укргазбанком» до кінця жовтня 2025 року.

«Цей рік – це рік сплати за облігаціями. Кошти в бюджеті на це були закладені. Ми плануємо погасити їх достроково – перенести виплати наших зобов’язань з жовтня на квітень. Це дасть нам економію бюджетних коштів», – повідомила на сесії директорка департаменту фінансової політики Вікторія Довжик.

Загалом цьогоріч бюджет Львова має сплатити 881,3 млн грн за так званим внутрішнім боргом (муніципальні облігації, кредити від держбанків, відсотки тощо) та 293,4 млн грн – за зовнішнім боргом (кредити від ЄБРР та інші).

Наприкінці 2024 року Львів вже достроково погасив борг за облігаціями серії J вартістю 300 млн грн, а також кредити від «Укргазбанку» та «Укрексимбанку» на суму 210 млн грн. Як раніше повідомляла міська рада, торік унаслідок дострокових погашень економія коштів місцевого бюджету становила 60,1 млн грн.

Нагадаємо, облігації місцевих позик – це електронні цінні папери які є інструментом залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів. Випускати облігації зацікавлені міста, які потребують великих коштів для ремонтних чи будівельних робіт, але не мають змоги самостійно акумулювати їх в стислі терміни.