Львівська міська рада (ЛМР) уклала кредитну угоду із державним «Ощадбанком» на 668 млн грн. Ця позика допоможе втілити в життя низку важливих інфраструктурних проєктів у галузях теплопостачання, транспорту, водовідведення, міської інженерії та будівництва. Про це йдеться в повідомленні пресової служби банку.

Термін дії угоди – 5 років. Як повідомив департамент фінансів ЛМР, погашення кредиту відбуватиметься рівними частинами щоквартально, починаючи з 25-го місяця після підписання угоди. У документі також передбачене дострокове погашення позики.

«За останні півроку це наша друга кредитна угода з міською радою, загальний обсяг підписаних угод вже перевищує 1,5 млрд грн. Львів є показовим прикладом серед муніципалітетів у використанні всіх можливих фінансових інструментів для відновлення і розбудови міста», – процитувала пресслужба «Ощадбанку» заступника голови правління Юрія Каціона.

Позиковими коштами планують профінансувати наступні проєкти:

Реконструкція котельні на вул. Широкій, 79а

Модернізація електропостачання котельні на вул. С. Петлюри,4а з установкою когенераційної установки Jenbacher

Влаштування системи інженерного захисту об’єктів ЛМКП «Львівтеплоенерго»

Будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом теплової та електроенергії

Реконструкція каналізаційного колектора в парку «Скнилівський»

Реконструкція каналізаційної насосної станції «Холодновідка» та будівництво напірного трубопроводу (І черга)

Нове будівництво крематорію на території Голосківського цвинтаря

Реконструкція нежитлової будівлі на вул. Зеленій, 9 — облаштування укриття та підвальних приміщень

Капремонт вул. Бескидської

Реконструкція вул. Т. Шевченка (від вул. Ярослава Мудрого до Залізничної)

Капремонт вул. Личаківської (від вул. Букової до межі міста)

Реконструкція вул. Залізничної (від вул. Городоцької до будинку №19)

Реконструкція вул. Гетьмана І. Мазепи

Реконструкція вул. Пластової (від вул. Бескидської до земельної ділянки з кадастровим номером 4623683800:03:000:0067)

Будівництво дороги в промзоні «Сигнівка» (від вул. Північної до вул. Конюшинної)

Капремонт тролейбусної лінії на вул. Стрийській (від вул. І. Франка до Наукової)

Капремонт кабельних ліній (600 В) від підстанції №6 до пл. Митної та вул. Личаківської

Будівництво автотранспортного підприємства на вул. Вернадського (поруч з буд. №193 на вул. Стрийській)

Також невдовзі Львівська міська рада має укласти ще одну кредитну угоду – на 650,568 млн грн із державним «Укргазбанком». Обидві позики були погоджені міністерством фінансів та схвалені депутатами на сесії міської ради.