Львів позичив 668 млн грн в «Ощадбанку» на модернізацію міської інфраструктури
Кредитні кошти витратять на ремонти і капітальні будівництва
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Львівська міська рада (ЛМР) уклала кредитну угоду із державним «Ощадбанком» на 668 млн грн. Ця позика допоможе втілити в життя низку важливих інфраструктурних проєктів у галузях теплопостачання, транспорту, водовідведення, міської інженерії та будівництва. Про це йдеться в повідомленні пресової служби банку.
Термін дії угоди – 5 років. Як повідомив департамент фінансів ЛМР, погашення кредиту відбуватиметься рівними частинами щоквартально, починаючи з 25-го місяця після підписання угоди. У документі також передбачене дострокове погашення позики.
«За останні півроку це наша друга кредитна угода з міською радою, загальний обсяг підписаних угод вже перевищує 1,5 млрд грн. Львів є показовим прикладом серед муніципалітетів у використанні всіх можливих фінансових інструментів для відновлення і розбудови міста», – процитувала пресслужба «Ощадбанку» заступника голови правління Юрія Каціона.
Позиковими коштами планують профінансувати наступні проєкти:
- Реконструкція котельні на вул. Широкій, 79а
- Модернізація електропостачання котельні на вул. С. Петлюри,4а з установкою когенераційної установки Jenbacher
- Влаштування системи інженерного захисту об’єктів ЛМКП «Львівтеплоенерго»
- Будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом теплової та електроенергії
- Реконструкція каналізаційного колектора в парку «Скнилівський»
- Реконструкція каналізаційної насосної станції «Холодновідка» та будівництво напірного трубопроводу (І черга)
- Нове будівництво крематорію на території Голосківського цвинтаря
- Реконструкція нежитлової будівлі на вул. Зеленій, 9 — облаштування укриття та підвальних приміщень
- Капремонт вул. Бескидської
- Реконструкція вул. Т. Шевченка (від вул. Ярослава Мудрого до Залізничної)
- Капремонт вул. Личаківської (від вул. Букової до межі міста)
- Реконструкція вул. Залізничної (від вул. Городоцької до будинку №19)
- Реконструкція вул. Гетьмана І. Мазепи
- Реконструкція вул. Пластової (від вул. Бескидської до земельної ділянки з кадастровим номером 4623683800:03:000:0067)
- Будівництво дороги в промзоні «Сигнівка» (від вул. Північної до вул. Конюшинної)
- Капремонт тролейбусної лінії на вул. Стрийській (від вул. І. Франка до Наукової)
- Капремонт кабельних ліній (600 В) від підстанції №6 до пл. Митної та вул. Личаківської
- Будівництво автотранспортного підприємства на вул. Вернадського (поруч з буд. №193 на вул. Стрийській)
Також невдовзі Львівська міська рада має укласти ще одну кредитну угоду – на 650,568 млн грн із державним «Укргазбанком». Обидві позики були погоджені міністерством фінансів та схвалені депутатами на сесії міської ради.