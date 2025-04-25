Бюджет Львова виплатив 600 млн грн боргу за облігаціями внутрішніх місцевих позик серій K та L. Місто випустило ці облігації ще 2020 року, щоби залучити гроші на різні інфраструктурні потреби: ремонти і реконструкції комунальних закладів, доріг та інші об’єкти. Борг був погашений достроково – на півроку раніше від запланованого терміну ­– задля економії.

Як писав ZAXID.NET, п’ять років тому Львівська міська рада (ЛМР) випустила муніципальні облігації серій К та L сукупною вартістю 600 млн грн. Коштами від їхнього випуску фінансували оновлення транспортної інфраструктури, реконструкцію різних закладів, доріг та інженерних об'єктів. Зокрема, капітальний ремонт частини вул. Пекарської, Личаківської, Хуторівки, Бандери, реконструкцію пл. Двірцевої та інші локації.

За облігації міський бюджет мав розрахуватися із державним «Укргазбанком» до кінця жовтня 2025 року.

Наприкінці лютого сесія Львівської міської ради ухвалила рішення про дострокове погашення боргу. Йшлося про виплату тіла запозичень – 600 млн грн, відсотки власникам облігацій були сплачені раніше. Як повідомляла тоді керівниця фінансового департаменту Вікторія Довжик, у бюджеті Львова накопичилось достатньо коштів для передчасного розрахунку, тому виплати перенесли з липня і жовтня на квітень. «Це дасть нам економію бюджетних коштів», – заявляла вона.

Пресова служба «Укргазбанку» зазначила у коментарі ZAXID.NET, що станом на 25 квітня «обидві серії облігацій місцевих позик достроково погашені в повному обсязі». Згідно із повідомленням, облігації ЛМР розміщувалися серед інших банків (упродовж п’ятирічного терміну їхньої дії). Це означає, що облігації купували банки, які потім пропонували їх своїм клієнтам.

Після 2020 року Львів більше не випускав облігацій місцевих позик, натомість брав кредити в державних та іноземних банках.

Нагадаємо, цьогоріч бюджет Львова загалом має сплатити понад 881 млн грн за так званим внутрішнім боргом (муніципальні облігації, позики від держбанків, відсотки тощо) та понад 293 – за зовнішнім боргом (кредити від ЄБРР та інші).