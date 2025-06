Служба державної безпеки Латвії затримала колишнього депутата парламенту від центристської євроскептичної партії «За стабільність!» Олексія Рослікова, який на початку червня під час засідання сейму вигукнув фразу на підтримку російської мови. Про це суспільному мовнику LSM у понеділок, 16 червня, повідомила голова фракції Світлана Чулкова.

Відомо, що 5 червня Росліков виступив проти включення до порядку денного парламенту проєкту «Декларації про злочинну русифікацію Латвії радянським окупаційним режимом і запобігання її мовним наслідкам». Наприкінці свого виступу він вигукнув: «Наших більше, наша мова – російська!». Згодом Росліков заявив на телебачені, що не шкодує про скоєне, адже це була відповідь на обмеження його рідної мови – російської.

"Balsojums par to, ka Rosļikovu izraida no zāles par neētisku rīcību, lietojot krievu valodu Saeimas sēdē, izrādot necieņu Saeimai un deputātiem," teica parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (Zaļo un zemnieku savienība).

Par to nobalsoja 63 deputāti, un Rosļikovs pameta zāli. pic.twitter.com/XvJoxyTya6