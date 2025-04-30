Обвинувачений служив в артилерійському підрозділі 80-го танкового полку

Міський суд Риги засудив до позбавлення волі латвійця, який брав участь у російсько-українській війні на боці країни-агресора. Про це у вівторок, 29 квітня, повідомив мовник LRT.

Як йдеться, обвинувачений отримав шість років тюрми та ще два роки випробувального терміну, оскільки порушив закон про національну безпеку, згідно з яким латвійцям заборонено служити в збройних силах інших держав без відповідного дозволу.

Так, у 2023 році громадянин Латвії став до лав російської армії. Окупанти направили новоприбулого бійця до російського Челябінська, де він служив в артилерійському підрозділі 80-го танкового полку.

Восени 2024 року латвієць опинився на передовій в Донецькій області. Там він будував оборонні укріплення для російських військовослужбовців, охороняв територію, а також проходив тактичну і стрілецьку підготовку.

Порушника затримали 7 жовтня в прикордонному латвійському селі, коли він намагався нелегально перетнути кордон з Росією.

Прокуратура заявила, що чоловік повністю визнав свою провину в суді.

Раніше ZAXID.NET писав про загибель на війні в Україні сина топпосадовиці ЦРК Джуліани Галліни – Майкла Глосса. 21-річний американець воював у складі 137-го рязанського полку Повітряно-десантних військ Росії, та помер під час наступу на Донеччину.