Російського окупанта взяли в полон на Сумському напрямку

Поліські десантники взяли в полон групу російських солдатів на Сумському напрямку. Серед полонених – 23-річний уродженець Узбекистану, який воював в Україні, аби отримати громадянство РФ. Про це повідомила пресслужба 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України.

Полонений розповів, що у 2023 році приїхав на заробітки до Москви та працював сантехніком із протермінованою візою.

«У мене вкрали інструменти. І головним підозрюваним у них став я, адже я “неруський”, “чурка”... Дружина наполягла піти служити, щоб не потрапити за ґрати та ще й отримати громадянство Росії, й так лишитися жити в Москві», – сказав окупант.

Він додав, що так і не отримав від російського керівництва ні військового квитка, ні контракту.

23-річний узбекистанець розповів українським військовим, що спочатку перебував на позиціях у Курській області, після чого його з іншими солдатами армії РФ перекинули на кордон зі Сумщиною.

«Чоловіка не зупиняла думка, що він має вбивати громадян іншої країни, щоб йому дозволили залишитися жити в Росії. І вони не зупиняться, як би їм не було важко на фронті, поки їх не зупинимо ми», – додають українські десантники.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Казахстан, Узбекистан та Киргизстан попередили своїх громадян, що за участь у війні в Україні їх чекає кримінальна відповідальність терміном від 5 до 10 років, і можлива конфіскація майна.

У січні 2025 року суд в Узбекистані позбавив волі чоловіка, який воював проти України на боці Росії та вбив десятьох українських військовослужбовців. Убивця проведе за ґратами 4 роки 2 місяці.