Казахстан, Узбекистан та Киргизстан попередили своїх громадян, що за участь у війні в Україні їх чекає кримінальна відповідальність. Про це пише Anadolu Agency.

Посольство Киргизстану в Росії повідомило своїх громадян, що за участь у бойових діях на території України на них чекає кримінальна відповідальність. Громадянам Киргизстану, які живуть у Росії і яких будуть закликати брати участь у будь-яких військових діях, радять негайно звертатися до дипломатичного представництва своєї країни. Ті, хто поїдуть на війну, ризикують позбутися волі на строк від 5 до 10 років, можлива також конфіскація майна.

З аналогічною позицією напередодні виступила влада Узбекистану та Казахстану. Посольство Узбекистану в РФ заявило, що застерігає співвітчизників від створення «добровольчих батальйонів» та загалом участі у бойових діях на території іноземних держав, за які встановлено кримінальну відповідальність. Йдеться до 10 років позбавлення волі. У Казахстані за таке саме порушення загрожує тюремний термін від 5 до 9 років.

Ці попередження озвучили на фоні заяви московської мерії, яка планує відкрити представництва міністерства оборони Росії в міграційному центрі. Мер російської столиці Сергій Собянін зазначив, що для мігрантів влада Москви найближчим часом розгорне «повноцінну інфраструктуру сприяння» для вербування іноземців. В обмін на учать у війні в Україні, мігрантам обіцяють спрощену процедуру отримання громадянства РФ.