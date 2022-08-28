Обмеження на експорт зброї діятиме до кінця серпня 2023 року

Комісія з питань оборонної промисловості Казахстану вирішила припинити експорт військової продукції на рік. Обмеження на експорт озброєння, військової техніки та продукції військового призначення діятиме до кінця серпня 2023 року.

На сайті прем'єр-міністра Казахстану у суботу, 27 липня, повідомили, що під час засідання Комісії з питань оборонної промисловості, яку провів премʼєр Казахстану Аліхан Смаїлов, учасники розглянули та підтримали пропозицію Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку щодо припинення експорту озброєння, військової техніки та продукції військового призначення до кінця серпня 2023 року. У повідомленні не вказана причина такого рішення.

Раніше Казахстан вже прийняв рішення збільшити оборонний бюджет на один мільярд доларів.

Зазначимо, що Казахстан є союзником Росії. Зокрема, він увійшов до складу створеного Росією Митного союзу, а також – до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Війська ОДКБ брали участь у придушенні масштабних протестів, які спалахнули в Казахстані на початку року. Росіяни також були у складі цих військ. Але на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 17 червня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у присутності Владіміра Путіна відмовився визнавати «ДНР» і «ЛНР».

До слова, Казахстан входить до топ-10 країн-експортерів нафти. У кінці березня Росія на деякий час заблокувала експорт нафти з Казахстану до Європи. У липні у телефонній розмові з президентом ЄС Шарлем Мішелем Токаєв заявив, що планує збільшити поставки нафти до Європи.