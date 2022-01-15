Під час погромів люди трощили навіть міські автобуси

У Казахстані під час січневих подій загинули щонайменше 225 людей, серед яких є й мирні жителі, повідомила генеральна прокуратура.

«На сьогодні встановлено 4578 потерпілих, з них 4353 поранено, у тому числі 3393 працівники силових відомств. У період надзвичайного стану у морги країни доставлено 225 загиблих. Частина з них – це озброєні бандити, які брали участь у терактах, нападали на будинки та працівників сил правопорядку. Серед загиблих 19 поліцейських та військових. На жаль, жертвами актів тероризму стали і мирні громадяни», – сказав представник генеральної прокуратури Казахстану Серік Шалабаєв під час брифінгу у суботу, 15 січня, повідомило «Радио Азаттык».

У свою чергу представниця Міністерства охорони здоров’я Казахстану повідомила, що 175 із 225 людей померли у лікарнях, зазначає Tengrinews.

Нагадаємо, 2 січня мешканці Мангістауської області вийшли на мітинг через підвищення ціни на скраплений нафтовий газ. 3 січня мітинги розпочалися одразу у кількох регіонах. До акцій протесту приєдналися вахтові працівники нафтовидобувних підприємств. 4 січня відразу у кількох містах країни спалахнули масові заворушення, розпочалися погроми.

Після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, як того вимагали протестувальники, заворушення продовжилися. Їх придушували не лише місцеві силовики, але й військові з Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану й Таджикистану. Усі ці країни разом з Казахстаном входять до Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ). 10 січня президент Казахстану повідомив, що протести вдалося придушити, а війська ОДКБ почали покидати Казахстан.