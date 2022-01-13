Влада Казахстану заявила про повне придушення антиурядових протестів в країні

Міноборони РФ оголосило про початок виведення військ країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з Казахстану. Раніше казахський президент Касим-Жомарт Токаєв заявляв, що виведення військ ОДКБ триватиме близько десяти днів.

«Підрозділи колективних миротворчих сил приступають до підготовки техніки та матеріальних засобів для завантаження в літаки Військово-транспортної авіації ВКС Росії та повернення до пунктів постійної дислокації», – повідомило Міноборони РФ, передає російський «Інтерфакс» у четвер, 13 січня.

Про завершення основної місії військ країн ОДКБ в країні повідомляв президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 11 січня. З його слів, поетапне виведення сил триватиме не більше 10 днів.

До Організації договору про колективну безпеку, крім Казахстану, входять також Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан. Цей військово-політичний союз РФ створила ще у 1992 році та позиціонує його як альтернативу НАТО.

Яка ситуація в Казахстані?

Протести у Казахстані почались 2 січня через підвищення цін на скраплений газ. Згодом вони переросли у заворушення, а їх учасники висунули вимогу відставки влади. Зокрема, демонстранти почали штурмувати адміністративні будівлі. Крім того, їм вдалось на короткий час захопити аеропорт в Алмати.

У середу, 5 січня, у Мангістауській області та місті Алмати встановили надзвичайний стан, а також комендантську годину. Згодом режим надзвичайного стану запровадили по всій країні. Ще зранку того ж дня президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду та усунення Нурсултана Назарбаєва з поста голови Ради безпеки країни.

Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою у придушенні протестів. Через це в Казахстан увійшли російські, білоруські, вірменські, таджицькі й киргизькі війська.

У найбільшому місті Казахстану Алмати, де тривали масові акції протесту, у ніч проти 6 січня розпочалася «антитерористична операція». У міській поліції заявили про ліквідацію «десятків учасників заворушень». За даними опозиційного політика Жасарала Куанішаліна, в Алмати загинуло щонайменше 30 людей.

9 січня на Telegram-каналі міністерства інформації та суспільного розвитку Казахстану було опубліковано інформацію про 164 загиблих під час протестів, проте пізніше влада назвала цю публікацію «технічною помилкою».

МВС Казахстану заявляло про 16 загиблих силовиків та понад 1,3 тис. постраждалих працівників поліції, Нацгвардії та військовослужбовців. Зокрема, за даними відомства, під час протестів загалом затримали 9900 людей.

Вже 10 січня президент Казахстану заявив про повне придушення протестів в країні. Зокрема, в деяких регіонах вже скасували надзвичайний стан, а міжнародний аеропорт в Алмати знову почав приймати рейси.