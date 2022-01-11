Казахські військові в касках із символікою ООН в Алмати

Казахські військові використовували миротворчі блакитні каски Організації об’єднаних націй під час придушення антиурядових протестів у країні. ООН висловила стурбованість через самовільне використання їхньої символіки.

Фотографії солдатів в Алмати у шоломах миротворців ООН були зроблені журналістом Володимиром Третьяковим, пише «Радіо Свобода». Сайт зазначає, що в армії Казахстану дійсно є підрозділ миротворців КАЗБАТ, якому дозволено носити блакитні шоломи ООН, однак лише під час параду або миротворчої місії ООН.

Про те, що на фотографіях зображена частина батальйону КАЗБАТ підтвердив представник Міністерства оборони Казахстану журналістам «Радіо Свобода». Він визнав, що вони не були частиною якоїсь місії ООН, а «виконували місію з охорони стратегічних об'єктів, аеропортів та урядових будівель в Казахстані».

Troops in #Kazakhstan seen wearing UN helmets. Is this some dark form of trolling? pic.twitter.com/fbjwt2VF3U — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) January 9, 2022

Через самовільне використання миротворчих блакитних касок казахськими силовиками висловила стурбованість і сама Організація об’єднаних націй, яка звернулася з цього приводу до постійного представництва Казахстану при ООН.

Варто зазначити, що будь-яке несанкціоноване використання форми ООН що спричинило смерть або серйозні поранення, є воєнним злочином.

Що відбувається в Казахстані

Мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня у Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни). Вони переросли в масові заворушення, незважаючи на те, що уряд склав повноваження, а також було оголошено зниження цін на газ, щоправда, лише в Мангістауській області.

Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою у придушенні протестів. Через це в Казахстан увійшли російські, білоруські, вірменські, таджицькі й киргизькі війська, які допомагають придушувати антиурядові протести.

У найбільшому місті Казахстану Алмати, де тривають масові акції протесту, у ніч проти 6 січня розпочалася «антитерористична операція». У міській поліції заявили про ліквідацію «десятків учасників заворушень». За даними опозиційного політика Жасарала Куанішаліна, в Алмати загинуло щонайменше 30 людей.

9 січня на Телеграм-каналі міністерства інформації та суспільного розвитку Казахстану було опубліковано інформацію про 164 загиблих під час протестів, проте пізніше влада назвала цю публікацію «технічною помилкою». МВС Казахстану заявляло про 16 загиблих силовиків, постраждали понад 1,3 тис. працівників поліції, Нацгвардії та військовослужбовців.

На всій території Казахстану запроваджено режим надзвичайного стану. Вже 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наказав силовикам і військовим відкривати вогонь на ураження без попередження.

Сам президент Казахстану оголосив про те, що протести в країні придушено. Міністерство внутрішніх справ Казахстану 11 січня заявило про затримання 9900 людей під час протестів.