Казахські військові використовували миротворчі блакитні каски Організації об’єднаних націй під час придушення антиурядових протестів у країні. ООН висловила стурбованість через самовільне використання їхньої символіки.

Фотографії солдатів в Алмати у шоломах миротворців ООН були зроблені журналістом Володимиром Третьяковим, пише «Радіо Свобода». Сайт зазначає, що в армії Казахстану дійсно є підрозділ миротворців КАЗБАТ, якому дозволено носити блакитні шоломи ООН, однак лише під час параду або миротворчої місії ООН.

Про те, що на фотографіях зображена частина батальйону КАЗБАТ підтвердив представник Міністерства оборони Казахстану журналістам «Радіо Свобода». Він визнав, що вони не були частиною якоїсь місії ООН, а «виконували місію з охорони стратегічних об'єктів, аеропортів та урядових будівель в Казахстані».

Troops in #Kazakhstan seen wearing UN helmets. Is this some dark form of trolling? pic.twitter.com/fbjwt2VF3U