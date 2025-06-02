Земельну ділянку для вирощування аграрної продукції площею майже 175 га біля Львова передали в оренду на аукціоні за 6,45 млн грн. Ця земля – один з найбільших лотів державного «Земельного банку» на Львівщині, за право орендувати її на торгах змагалися 16 учасників, зокрема великі сільськогосподарські компанії. Аукціон відбувся на платформі «Prozorro Продажі» у понеділок, 2 червня.

Земельна ділянка розташована у східному передмісті на території Підберізцівської громади, поряд із трасою Львів-Тернополь. Її площа становить 174,29 га, це землі сільськогосподарського призначення. Раніше ділянкою користувалася регіональна філія Національної академії аграрних наук. Проте через неефективне використання, її передали до державного «Земельного банку» для організації аукціону із продажу права оренди. Ця земельна ділянка – один з найбільших таких об’єктів на Львівщині.

Земельна ділянка 174 га біля траси Львів-Тернопіль

Потенційним покупцям, згідно з умовами аукціону, запропонували придбати право суборенди ділянки для аграрних цілей на 14 років. Стартова ціна – трохи більше від 826 тис. грн (без ПДВ) на рік. Проте ціна на неї під час торгів зросла майже увосьмеро.

У змаганні за цей лот узяли участь 16 претендентів. З-поміж них були відомі компанії, що займаються сільськогосподарським бізнесом у західному регіоні. Це, зокрема, ПП «Західний буг», СГП «Львівське», «Централ Плейнс Груп Україна», ПП «Агрофірма Лугове» та інші. Переможцем стало ФГ «Кушпіт», що запропонувало 6 450 002 грн. Друге місце – із пропозицією на 1 грн менше від переможного лоту – посіло підприємство «Західний буг». У разі відмови ФГ «Кушпіт» від сплати запропонованої суми, саме воно може претендувати на перемогу.

ФГ «Кушпіт» входить до групи компаній родинного типу «Кушпіт-Агро». Вона об’єднує низку фермерських підприємств на Львівщині. База групи розташована в селі Звертів Львівського району. Їхній земельний банк становить близько 5 тис. га, практично всі землі група орендує. «Кушпіт-Агро» вирощує різну пшеницю, соняшник, кукурудзу, сою тощо. Головою групи є підприємець Борис Кушпіт.

Переможець торгів має сплати ще податок на додану вартість, тож фінальна сума від продажу права оренди може становити 7,74 млн грн.

«Західний Буг» — це сільгосппідприємство, яке займається вирощуванням зернових та технічних культур. Земельний банк становить 65 тис. га, це Львівська, Чернівецька, Тернопільська та Волинська області. Компанію пов’язують зі львівським бізнесменом Володимиром Матківським.

Загалом на Львівщині у «Земельного банку» наразі є шість ділянок у Львівському, Самбірському та Стрийському районах. Найбільші з них розташовані у селах Підберізці та Миклашів біля Львова. Їхня сукупна площа становить понад 750 га (без урахування проданої на аукціоні 2 червня).

Раніше ці ділянки були в користуванні Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук. Із ними пов’язані кримінальні справи щодо неефективного використання та зловживання владою. Як йдеться у тексті однієї з судових ухвал, поліція підозрювала посадовців інституту у незаконній передачі частини земель в оренду компанії «Дружба Агро-ІФ» з Івано-Франківська, яка у 2023-2024 рр. вирощувала на них сою та соняшник для власних потреб. Розслідування у цих справах наразі триває.

«Дружба Агро-ІФ» також брало участь в сьогоднішньому аукціоні із пропозицією 5,57 млн грн.

«Земельний банк» – це проєкт Фонду державного майна України, який надає державні сільськогосподарські землі в оренду через онлайн-аукціони.