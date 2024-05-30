Невдовзі Кабмін затвердить землі, які стануть доступні до оренди

Фонд державного майна України презентував проект «Земельний банк», який дозволить здавати сільськогосподарські землі в оренду через відкриті онлайн-аукціони в системі «Prozorro.Продажі». Про це повідомив «Урядовий портал» у середу, 29 травня.

Зазначається, що «Земельний банк» відкриє аграріям можливість отримати доступ до сотень тисяч гектарів державних земель. Стартова вартість оренди становитиме 12% від нормативно-грошової оцінки землі, а договори оренди укладатимуться на 14 років для однорічних насаджень і на 25 років для багаторічних. У банк поступово передадуть окремі державні землі. Їх загальна кількість в Україні наразі становить 805,5 тис. га, з яких 386 тис. га перебувають в управлінні ФДМ.

«Стартова ціна угідь у регіонах буде різною, але в середньому становитиме 3-4 тис. грн за га на рік. Однак за результатами аукціонів вартість прав на суборенду може зрости в кілька разів. Це залежатиме від попиту на ділянку, її розташування, логістики поруч, якості ґрунту», – розповідав у колонці для «Економічної правди» голова ФДМ Віталій Коваль.

Заступник Голови Фонду державного майна України Ігор Тимошенко вважає, що новий проект Фонду, покликаний впровадити ефективне використання державних сільськогосподарських земель та підтримати агровиробників у складний воєнний час.

«Аграрний сектор – один з надважливих напрямів розвитку української економіки, який зазнав значної шкоди внаслідок російської агресії. Проект «Земельний банк» покликаний максимально ефективно використати ті земельні ресурси, які є в розпорядженні держави, та підтримати агровиробників, особливо тих, хто втратив свої землі через війну», – зазначив Ігор Тимошенко.

Реалізація проекту «Земельний банк» не лише дозволить ефективно використовувати державні землі та підтримати агровиробників, але й сприятиме наповненню державного та місцевих бюджетів, створенню нових робочих місць та розвитку сільських територій, додають у Фонді.

Повідомляється, що невдовзі Кабмін повинен прийняти розпорядження про перший пул земельних ділянок, які стануть доступні до оренди за поданням ФДМ. Сумарно це 104,2 тис. га, які виставлять на торги вже наприкінці червня – початку липня 2024 року. Ці землі розташовані в різних регіонах України, що дає можливість аграріям з усієї країни взяти участь в аукціонах. Паралельно готується другий пул земель, які будуть запропоновані для оренди.