Термін витребування паїв продовжили на три роки

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №11150 про захист інтересів власників земельних часток (паїв), повідомляє Урядовий портал.

Закон передбачає, що оформлення невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок продовжили до 1 січня 2028 року.

«Багато власників ділянок не змогли скористатись правом оформлення невитребуваних паїв через повномасштабне вторгнення. З огляду на це, для забезпечення конституційних прав власників паїв, строк оформлення таких земельних ділянок відтерміновано», – сказав заступник міністра аграрної політики і продовольства Денис Башлик.

Фахові працівники і черговість

Також ухвалений закон відновлює вимогу підвищення кваліфікації для сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Розробники документації із землеустрою та виконавці топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення мають обов’язково страхувати відповідальності перед замовниками.

Окрім того, закон має на меті усунути неузгодженості щодо суб’єктів, які мають право проводити роботи із землеустрою та оцінки земель.

Що стосується органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, до закон зобов’язує їх розглядати клопотання про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою та документації із землеустрою у порядку черговості їх надходження.