Це вже не перша схема, за яку взялись правоохоронці, у цьому державному підприємстві

Господарський суд Львівської області звільнив від незаконного орендаря 3725 га землі вартістю 3 млрд грн, що призначені для наукових цілей. Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

Ішлося про те, що дослідне господарство «Радехівське» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН домовилося з фермерським господарством про використання своєї землі.

ДГ «Радехівське» фактично здавало свої землі в оренду фермеру замість проводити там наукові досліди, хоча такі дії поза межами повноважень підрозділу Інституту. Фермер подав апеляцію на рішення господарського суду про звільнення ним земель, але апеляційний суд Львівської області також став на сторону прокурора.

Суд визнав недійсними договори про надання послуг і контрактації сільськогосподарської продукції та зобов’язав фермерське господарство звільнити земельні ділянки загальною площею 3725 га. Зараз, за інформацією прокуратури Львівської області, рішення суду реально виконане.

Виконувачем обов'язків ДП ДГ «Радехівське», за даними системи YouControl, є Олексій Капко.

Додамо, що колишнього директора цього господарства підозрюють у продажу 500 тонн ріпаку за ціною, нижчою від собівартості, та заподіянні державі збитків на понад 1 млн грн. А керівника іншого дослідного господарства Інституту влітку затримали на хабарі.