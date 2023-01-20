Директора підприємства підозрюють у махінаціях з продажем ріпаку

Колишнього директора дослідного господарства Національної академії аграрних наук України, розташованого в Червоноградському районі на Львівщині, підозрюють у продажу 500 тонн ріпаку за ціною, нижчою від собівартості, та заподіянні державі збитків на понад 1 млн грн. За це колишньому керівникові загрожує п’ять років тюрми.

Як повідомили у п’ятницю, 20 січня, в поліції та прокуратурі Львівщини, директор одного з державних підприємства дослідного господарства Національної академії аграрних наук України, розташованого на території Львівщини, продав фермерському господарству понад 500 тонн ріпаку за заниженою ціною. Унаслідок таких дій державі було заподіяно збитків на понад 1 млн грн.

Тепер вже екс-директору дослідного господарства повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст.367 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та штраф.

Правоохоронці не розголошують інших подробиць згаданої справи. За даними ZAXID.NET, фігурантом є колишній керівник Державного підприємства «Дослідне господарство «Радехівське» Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України.