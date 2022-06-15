Директора державного дослідного господарства затримали на гарячому під час отримання хабара

На Львівщині СБУ затримала на хабарі 30 тис. грн директора державного дослідного господарства «Миклашів» Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України Євгенія Буряка. За хабарі він передавав у користування майно та склади, де зберігалися важливі запаси врожаю.

У середу, 15 червня, у СБУ Львівщини повідомили, що директора державного господарства затримали «на гарячому» під час отримання першого траншу – 30 тис. грн хабара за оренду державного майна. За версією правоохоронців, загальна сума хабара мала становити 200 тис. грн. За такі гроші він планував надати в оренду приміщення стороннім особам без укладання відповідних договорів. Затримання відбулося біля будинку, де проживає керівник господарства.

У затриманого вилучили 30 тис. грн, що призначалися як хабар за передачу в користування майна

Фігуранту справи готують підозру за отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Правоохоронці не розголошують назву господарства та прізвище затриманого директора. Проте, за даними ZAXID.NET, на хабарі затримали директора «Дослідного господарства «Миклашів» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН. Господарство з серпня минулого року очолює Євгеній Буряк. Дослідне господарство розташоване у селі Миклашів біля Львова.