Посадовців ДП «Стрийський КХП №1» затримали на хабарі 60 тис. грн

СБУ затримала на хабарі 60 тис. грн директора та заступника директора державного підприємства «Стрийський комбінат хлібопродуктів № 1» Державного агентства резерву України. Керівники підприємства за хабарі передавали в користування склади, де зберігалося зерно.

«Керівники за хабар незаконно передавали в користування складські та виробничі приміщення, де зберігалися запаси зерна Держрезерву. Нехтуючи статусом об’єкта та наражаючи стратегічне підприємство на можливу диверсію, за чималі гроші вони забезпечували оренду будь-кому. Така «схема» дала змогу чиновникам набивати свої кишені в умовах воєнного часу», – йдеться в повідомленні СБУ Львівщини, поширеному у понеділок, 23 травня.

Правоохоронці затримали керівника та його заступника «на гарячому» під час отримання 60 тис. грн хабара за оренду державного майна.

Посадовці за хабарі передавали в користування склади Держрезерву (фото СБУ)

Обом фігурантам справи оголосили про підозру за хабарництво (ч. 3 ст. 368 ККУ). Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати 74 тис. грн застави.

Правоохоронці не розголошують, керівників якого саме підприємства Держрезерву на Львівщині затримали на хабарі. За даними ZAXID.NET, затримали директора та заступника директора ДП «Стрийський комбінат хлібопродуктів №1». За інформацією YouControl, упродовж останнього року підприємство очолює Юрій Осипенко.