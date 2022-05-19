Жінку затримали під час передачі другої частини хабара, призначеного за сертифікат про володіння державною мовою

Колишню працівницю Галицької митниці затримали на посередництві у хабарництві. Вона пообіцяла за 400 доларів отримати сертифікат про володіння державною мовою.

«Жінка запропонувала жительці області за 400 доларів США вирішити питання про сприяння службовими особами одного із центрів проведення іспиту на рівень володіння державною мовою – державного педагогічного університету на Львівщині в успішному складанні іспиту на рівень володіння державною мовою та видачі відповідного сертифікату», – повідомили 19 травня у Львівській обласній прокуратурі.

41-річну посередницю затримали після передачі частини суми хабара. Їй повідомили про підозру та взяли під домашній арешт. За ч. 3 ст. 369-2 ККУ передбачено від 3 до 8 років увязнення.