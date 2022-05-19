Жінку на гарячому викрили слідчі поліції під час отримання 8,5 тис. грн

На Тернопільщині поліція викрила на хабарі бухгалтерку одного з навчально-курсових комбінатів. За 8,5 тис. грн жінка обіцяла допомогти успішно скласти іспити для отримання посвідчення водія. Слідчі затримали її під час передачі обумовленої суми. Бухгалтерці загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, у середу, 18 травня, жінці оголосили про підозру. Слідство вважає, що бухгалтерка одного з навчально-курсових комбінатів області пообіцяла мешканцю області допомогти вирішити питання з екзаменами для отримання освідчення водія. Зокрема, за 8,5 тис. грн вона пообіцяла посприяти у тому, аби чоловік успішно склав ці іспити.

«Під час передачі обумовленої суми жінку піймали слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини спільно з працівниками сектору захисту інтересів суспільства і держави під процесуальним керівництвом окружної прокуратури», – йдеться у повідомленні.

Жінці інкримінують порушення ч.3 ст. 369-2 ККУ (прийняття неправомірної вигоди за вплив на рішення іншої особи). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років з конфіскацією майна.