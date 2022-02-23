Частину хабара підприємець передав в кабінеті держслужбовця

Правоохоронці спільно з прокуратурою сьогодні, 23 лютого, затримали на хабарі в сумі 10 тис. грн чиновника Кременецького хлібокомбінату. Чоловік вимагав гроші в підприємця за те, що погодить для нього оренду складів держпідприємства. В прокуратурі Тернопільщини повідомили ZAXID.NET, що затримання під час передачі частини коштів відбулося в Кременці.

До чиновника Кременецького хлібокомбінату звернувся підприємець з Кременця. Чоловік для розвитку свого підприємства захотів винайняти частину недіючих складів, які належать дочірньому підприємству державної акціонерної компанії «Хліб України» Кременецький хлібокомбінат. Чиновник з держпідприємства запропонував кременчанину допомогу і розповів, що зможе обійти законний аукціон, але за це попросив дати йому хабара в розмірі 20 тис. грн.

Отримавши таку пропозицію від держслужбовця, підприємець звернувся до поліції і повідомив про вимагання грошей. За деякий час, чоловік повідомив чиновнику, що принесе йому частину грошей.