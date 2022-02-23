Затриманий під час отримання хабара посадовець обласної міграційної служби

Поліція і прокуратура затримали посадовця Львівської обласної міграційної служби під час отримання хабара. За 12 тис. доларів службовець виготовляв для іноземців закордонні паспорти громадян України. Затримання відбувалося на у центрі міста на проспекті Шевченка, неподалік відділу видачі паспортів.

Прес-служба прокуратури у середу, 23 лютого, повідомила, що держслужбовець організував схему і систематично, за хабарі виготовляв іноземцям закордонні паспорти громадян України. Чоловік видавав іноземцям дійсні паспорти, але на ім’я інших осіб, проте з фотографією замовника. Вартість такого паспорта становила 12 тис. доларів.

Держслужбовця було затримано на гарячому

Посадовця було затримано на проспекті Шевченка, неподалік місця його роботи, під час отримання частини хабара – 2 тис. доларів.



Слідчі дії ще тривають, незабаром посадовцеві міграційної служби винесуть офіційні обвинувачення. Чоловіка відсторонять від роботи, тим часом правоохоронці встановлюють усіх інших причетних до цієї схеми осіб.