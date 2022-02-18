Тарас Гнідець працює на посаді старшого слідчого Жовківського відділення поліції

29-річного капітана поліції Тараса Гнідця підозрюють в вимаганні 800 доларів хабара. За версією Державного бюро розслідувань, слідчий за ці гроші обіцяв пришвидшити проведення експертизи у кримінальній справі.

За попередньою інформацією ДБР, слідчий Львівського районного управління поліції №1 Тарас Гнідець вимагав і мав намір отримати 800 доларів хабара за пришвидшення проведення експертизи у кримінальному провадженні. 11 лютого ДБР провело обшуки у службовому кабінеті поліцейського в Жовкві після передачі хабара. Слідчі вилучили у кабінеті Гнідця айфон та матеріали кримінального проводження, у рамках якого він вимагав хабар.

15 лютого слідчий суддя Личаківського районного суду Львова Сергій Гирич наклав арешт на вилучені документи та айфон.

Судячи з інформації на сайті НАЗК, ще кілька років тому Тарас Гнідець займав посаду слідчого Жовківського відділення поліції Кам'янка-Бузького відділу поліції, а у 2020 році став старшим слідчим цього ж відділу. Наразі про затримання поліцейського чи оголошення йому підозри ДБР офіційно не повідомило.