Кримінальне провадження у цій справі вели з кінця 2021 року

У Івано-Франківську під час отримання 5 тис. доларів хабара затримали керівника одного з секторів обласного управління поліції. Затримання проводило Державне бюро розслідувань у співпраці з місцевою прокуратурою.

Про затримання правоохоронця опівдні у суботу, 22 січня, поблизу лікарні на вул. гетьмана Мазепи повідомило видання «Галка». За попередньою інформацією, чоловіка викрили після отримання хабара у розмірі п’ять тис. доларів. Кримінальне провадження у цій справі вели з кінця 2021 року.

Від надання пояснень затриманий правоохоронець відмовився – сказав, що йому зле. На місце затримання викликали швидку допомогу. Вирішується питання про його затримання.

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