Поліція затримала чоловіка у його робочому кабінеті, коли він як раз отримав і ховав хабар

У районному містечку Бережани на Тернопільщині поліція затримала депутата та керівника районного комунального лісового господарства Підгайців Ігора Дмитерка. Чоловік вимагав та отримав 25 тис. грн хабара за безперешкодне вивезення деревини в необмеженій кількості.

На хабарі директора керівника районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства Тернопільського району «Підгайціагроліс» правоохоронці затримали 13 січня після обіду. Хоча в поліції офіційно не називають імені затриманого, ZAXID.NET стало відомо, що вимагав і отримав неправомірну вигоду житель Тернопільського району Ігор Дмитерко, який є чинним депутатом Тернопільської районної ради від «Радикальної партії Ляшка».

«Оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі поліції області затримали депутата, керівника комунального лісового господарства в його кабінеті, коли той як раз перераховував отриманий хабар», – розповів ZAXID.NET заступник прес-секретаря поліції Тернопільщини Андрій Василик.

Керівник комунального лісгоспу вимагав хабар в підприємців за можливість безперешкодно і в необмеженій кількості вирубувати ліс і вивозити деревину.

«Поліція затримала директора комунального лісгоспу, який продавав ліс в обхід встановлених норм. Він одержав 25 тисяч гривень неправомірної вигоди за безперешкодний відпуск лісопродукції та вивіз її з території лісогосподарства», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Чоловіка було затримано в порядку ст. 208 ККУ. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Фігуранту може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Наразі триває розслідування. Керівнику комунального лісгоспу вже обрали запобіжний захід – домашній арешт.