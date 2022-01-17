Олега Пилипишина затримали під час отримання хабара на вул. Шота Руставелі

На зупинці громадського транспорту у центрі Львова затримали 47-річного адвоката на хабарі 3000 доларів. Юрист пообіцяв своєму клієнту передати хабар суддям, щоб ті винесли позитивне рішення у його справі.

Як повідомили у понеділок, 17 січня, у прес-службі Львівської обласної прокуратури, адвокат запропонував своєму клієнту за 3000 доларів США вирішити питання щодо прийняття колегією судів апеляційного суду позитивного рішення по його справі. Зокрема, його клієнта засудили на два роки умовно за майнові злочини. Прокурор подав апеляційну скаргу на рішення суду, щоб умовний термін замінили на реальний.

Адвокат порадив своєму клієнту передати 3000 доларів хабара суддям апеляційного суду, щоб ті відхилили апеляційну скаргу прокуратури.

Поліцейські затримали адвоката під час отримання ним від клієнта усієї суми хабара на зупинці громадського транспорту на вул. Шота Руставелі. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід.

У прокуратурі не розголошують прізвище затриманого адвоката, проте за даними ZAXID.NET мова йде про 47-річного львівського адвоката Олега Пилипишина. Цей адвокат фігурував у кримінальному провадженні щодо шахрайстві – Пилипишина підозрювали у заволодінні 81,9 тис. грн своєї знайомої. Втім у 2019 році Шевченківський райсуд Львова звільнив Пилипишина від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строку давності справи.